Наталья ЗИНЧЕНКО: «Не худший вариант. Можем побороться за второе место»

Главный тренер женской сборной Украины поделилась мнением о жеребьевке квалификации ЧМ-2023

  • 01.05.2021 05:41
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Наталья ЗИНЧЕНКО: «Не худший вариант. Можем побороться за второе место»
© УАФ. Наталья Зинченко

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко прокомментировала результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2023.

«Это не худший вариант. Конечно, фаворитки - испанки, которые недавно пробились в финальную часть чемпионата Европы, но это отнюдь не означает, что мы не будем пытаться дать им бой. И хотя сбор информации о будущих соперницах по группе еще впереди, думаю, что сборной Украины по силам побороться за второе место, которое позволит продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.

А подготовку к отбору мы начнем в июне. Запланировано проведение товарищеского матча, однако соперник еще неизвестен. Собираюсь вызвать на сбор 22-х футболисток, хочу, чтобы среди них была и Ольга Бойченко. И хотя она заявляла, что больше не планирует выступать за сборную, надеюсь убедить ее, что она еще не сказала своего последнего слова в главной команде страны».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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