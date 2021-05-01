Наталья ЗИНЧЕНКО: «Не худший вариант. Можем побороться за второе место»

Главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко прокомментировала результаты жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2023.

«Это не худший вариант. Конечно, фаворитки - испанки, которые недавно пробились в финальную часть чемпионата Европы, но это отнюдь не означает, что мы не будем пытаться дать им бой. И хотя сбор информации о будущих соперницах по группе еще впереди, думаю, что сборной Украины по силам побороться за второе место, которое позволит продолжить борьбу за путевку в финальную часть чемпионата мира.

А подготовку к отбору мы начнем в июне. Запланировано проведение товарищеского матча, однако соперник еще неизвестен. Собираюсь вызвать на сбор 22-х футболисток, хочу, чтобы среди них была и Ольга Бойченко. И хотя она заявляла, что больше не планирует выступать за сборную, надеюсь убедить ее, что она еще не сказала своего последнего слова в главной команде страны».