Женская сборная Украины узнала соперников в отборочном турнире ЧМ-2023

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2023 среди женских сборных в зоне УЕФА.
Украина находилась в третьей корзине. По результатам жеребьевки сине-желтым выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов в рамках отборочной группы В.
Отборочный турнир ЧМ-2023 среди женщин. Европейская зона. групповой раунд
Группа А: Швеция, Финляндия, Ирландия, Словакия, Грузия.
Группа В: Испания, Шотландия, Украина, Венгрия, Фарерские о-ва.
Группа С: Нидерланды, Исландия, Чехия, Беларусь, Кипр.
Группа D: Англия, Австрия, Северная Ирландия, Северная Македония, Латвия, Люксембург.
Группа E: Дания, Россия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Черногория.
Группа F: Норвегия, Бельгия, Польша, Албания, Косово, Армения.
Группа G: Италия, Швейцария, Румыния, Хорватия, Молдова, Литва.
Группа H: Германия, Португалия, Сербия, Израиль, Турция, Болгария.
Группа I: Франция, Уэльс, Словения, Греция, Казахстан, Эстония.
Девять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2023.
Девять команд, занявшие вторые места в группах, выступят в плей-офф, который будет состоять из двух этапов. Тройка лучших среди вторых команд получит возможность играть непосредственно на втором этапе плей-офф. Шесть оставшихся участников будут соревноваться за три пропуска в одноматчевых противостояниях на первом этапе. Три победителя первого раунда и три команды, которые напрямую вышли во второй этап, в одноматчевых дуэлях определят тройку победителей плей-офф УЕФА. Два победителя плей-офф УЕФА второго этапа с самым высоким рейтингом (критерии, применяемые к результатам группового этапа плюс плей-офф второго раунда) получат два автоматических места на ЧМ-2023, а вот третий победитель продолжит свой путь в межконтинентальном плей-офф.
Матчи отборочного турнира начнутся в сентябре.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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