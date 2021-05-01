Женская сборная Украины узнала соперников в отборочном турнире ЧМ-2023

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2023 среди женских сборных в зоне УЕФА.

Украина находилась в третьей корзине. По результатам жеребьевки сине-желтым выпало сыграть против команд Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов в рамках отборочной группы В.

Отборочный турнир ЧМ-2023 среди женщин. Европейская зона. групповой раунд

Группа А: Швеция, Финляндия, Ирландия, Словакия, Грузия.

Группа В: Испания, Шотландия, Украина, Венгрия, Фарерские о-ва.

Группа С: Нидерланды, Исландия, Чехия, Беларусь, Кипр.

Группа D: Англия, Австрия, Северная Ирландия, Северная Македония, Латвия, Люксембург.

Группа E: Дания, Россия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Черногория.

Группа F: Норвегия, Бельгия, Польша, Албания, Косово, Армения.

Группа G: Италия, Швейцария, Румыния, Хорватия, Молдова, Литва.

Группа H: Германия, Португалия, Сербия, Израиль, Турция, Болгария.

Группа I: Франция, Уэльс, Словения, Греция, Казахстан, Эстония.

Девять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2023.

Девять команд, занявшие вторые места в группах, выступят в плей-офф, который будет состоять из двух этапов. Тройка лучших среди вторых команд получит возможность играть непосредственно на втором этапе плей-офф. Шесть оставшихся участников будут соревноваться за три пропуска в одноматчевых противостояниях на первом этапе. Три победителя первого раунда и три команды, которые напрямую вышли во второй этап, в одноматчевых дуэлях определят тройку победителей плей-офф УЕФА. Два победителя плей-офф УЕФА второго этапа с самым высоким рейтингом (критерии, применяемые к результатам группового этапа плюс плей-офф второго раунда) получат два автоматических места на ЧМ-2023, а вот третий победитель продолжит свой путь в межконтинентальном плей-офф.

Матчи отборочного турнира начнутся в сентябре.