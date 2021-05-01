Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Мы не плавим Шарана. Это бред!»

Полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин поделился своими мыслями по поводу неуверенной игры команды.

«Говорят, что мы «плавим» Шарана? Это - бред! Такого нет, это все бред, то, что у нас есть нестабильность по ходу сезона, то это так. Мы можем одной команде, которая ниже рангом, проиграть, а у лидера выиграть, у того же «Шахтера», тоже себе задаем этот вопрос, копаемся в себе, почему так. Не знаю, может, в конце сезона какие-то итоги подведет руководство, тренерский штаб, еще три игры осталось до конца чемпионата, поэтому посмотрим. Нужно концовку сейчас провести на хорошем уровне и по максимуму взять очки, а там уже видно будет.

Нестабильная игра в этом сезоне, какие-то у нас перепады происходили, можем два матча выиграть, а потом один или тоже два проиграть. Опять же, в начале второго круга, с полтавской «Ворсклой» будто бы неплохо играли, а проиграли. Затем «Ингулец», «Львов», то есть где хотели бы взять очки, там не берем. С тем же «Шахтером» где-то подсознательно ты думаешь, что это гранд нашего чемпионата, будет очень трудно, но, как видите, взяли с этой командой три балла. Главное - нестабильность, вот это самое главное, трудно если честно, потому что хотелось бы играть и занять то место, которое позволяет выступать в еврокубках, но что имеем, то имеем сейчас».

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