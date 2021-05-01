Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Хотелося б, чтобы Заря выиграла Кубок Украины»

Полузащитник «Александрии» прокомментировал спорный эпизод в полуфинале Кубка Украины

  • 01.05.2021 02:42
  • 29 просмотров
  • 0 комментариев
Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Хотелося б, чтобы Заря выиграла Кубок Украины»
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин поделился мыслями о матче «желто-черных» с «Зарей» в полуфинале Кубка Украины.

«Почему не удалось пробиться в финал Кубка Украины? Везение, везение. Были бы более удачливыми в серии послематчевых пенальти, то вышли бы в финал, а так будем его смотреть по телевизору, к сожалению.

Я за игрой наблюдал на трибунах, поскольку у меня была дисквалификация. Был спорный эпизод, то, что я видел, незасчитанный гол Вернидуба с подачи углового. Я разговаривал с ребятами, они сказали, что судья сразу говорил: «Первое касание и я даю свисток». То есть пошла подача с углового, Вернидуб пробивает и в этот момент арбитр свистнул, это конечно... Я не знаю, сколько таких ситуаций бывает, наверное, одна на миллион, человек забивает гол и свисток.

Со стороны кажется, что это спорный момент, ведь игрок забивает гол и судья не засчитывает. Ребята те, что были на поле, говорили, что он сразу сказал: «Первое касание и я даю свисток», то есть он добавил одну минуту, а переиграли две дополнительного времени. Это, конечно, курьезный эпизод, очень тяжелый, здесь надо общественности это как-то объяснить. Опять же, у нас арбитры не дают комментарии. Я никого не оправдываю или еще что-то, просто говорю то, что сказал рефери футболистам перед подачей углового.

Кто выиграет Кубок Украины? Мой прогноз - луганская «Заря». Единственное, что сейчас у них тяжелый график, очень много матчей перед финалом. И с «Олимпиком» перенесенный тур играли, но я буду болеть за «Зарю». Не только из-за того, что я когда-то выступал за эту команду, по игре они мне более симпатичны. Хотелось бы, чтобы именно луганская «Заря» выиграла Кубок Украины».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Брутальный футбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности