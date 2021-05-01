Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Хотелося б, чтобы Заря выиграла Кубок Украины»

Полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин поделился мыслями о матче «желто-черных» с «Зарей» в полуфинале Кубка Украины.

«Почему не удалось пробиться в финал Кубка Украины? Везение, везение. Были бы более удачливыми в серии послематчевых пенальти, то вышли бы в финал, а так будем его смотреть по телевизору, к сожалению.

Я за игрой наблюдал на трибунах, поскольку у меня была дисквалификация. Был спорный эпизод, то, что я видел, незасчитанный гол Вернидуба с подачи углового. Я разговаривал с ребятами, они сказали, что судья сразу говорил: «Первое касание и я даю свисток». То есть пошла подача с углового, Вернидуб пробивает и в этот момент арбитр свистнул, это конечно... Я не знаю, сколько таких ситуаций бывает, наверное, одна на миллион, человек забивает гол и свисток.

Со стороны кажется, что это спорный момент, ведь игрок забивает гол и судья не засчитывает. Ребята те, что были на поле, говорили, что он сразу сказал: «Первое касание и я даю свисток», то есть он добавил одну минуту, а переиграли две дополнительного времени. Это, конечно, курьезный эпизод, очень тяжелый, здесь надо общественности это как-то объяснить. Опять же, у нас арбитры не дают комментарии. Я никого не оправдываю или еще что-то, просто говорю то, что сказал рефери футболистам перед подачей углового.

Кто выиграет Кубок Украины? Мой прогноз - луганская «Заря». Единственное, что сейчас у них тяжелый график, очень много матчей перед финалом. И с «Олимпиком» перенесенный тур играли, но я буду болеть за «Зарю». Не только из-за того, что я когда-то выступал за эту команду, по игре они мне более симпатичны. Хотелось бы, чтобы именно луганская «Заря» выиграла Кубок Украины».