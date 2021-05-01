В поединке 34 тура Английской Премьер-лиги «Лестер» сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Эванс (Лестер).
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|10'
|Янник Вестергаард (Саутгемптон) получает красную карточку.
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Источник — YouTube
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