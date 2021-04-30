30 апреля прошел поединок 34-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лестер» потерял важные очки, не сумев в большинстве обыграть «Саутгемптон» (1:1).
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (63), «Челси» (58), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Тоттенхэм» (53), «Эвертон» (52).
АПЛ. 34-й тур
«Саутгемптон» – «Лестер» – 1:1
Голы: Уорд-Проуз, 61 (пен) – Эванс, 68.
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Н'Лундулу, 90+1), Телла (Салису, 15).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Перес, 46), Томас (Олбрайтон, 69), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.
Предупреждение: Минамино, 50.
Удаление: Вестергор, 10.
Судья: Джоунс (Англия).
30 апреля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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