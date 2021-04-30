34-й тур
Саутгемптон
1 : 1
Лестер
30.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер потерял важные очки, не сумев в большинстве обыграть Саутгемптон

30 апреля прошел поединок 34-го тура Английской Премьер-лиги

  • 30.04.2021 23:59
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Лестер потерял важные очки, не сумев в большинстве обыграть Саутгемптон
© Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля прошел поединок 34-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» потерял важные очки, не сумев в большинстве обыграть «Саутгемптон» (1:1).

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (63), «Челси» (58), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Тоттенхэм» (53), «Эвертон» (52).

АПЛ. 34-й тур

«Саутгемптон»  «Лестер»  1:1

Голы: Уорд-Проуз, 61 (пен) – Эванс, 68.

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Н'Лундулу, 90+1), Телла (Салису, 15).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Перес, 46), Томас (Олбрайтон, 69), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.

Предупреждение: Минамино, 50.

Удаление: Вестергор, 10.

Судья: Джоунс (Англия).

30 апреля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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