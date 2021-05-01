Источник: Прикарпатье уволило главного тренера

После поражения от «Николаева» в 24 туре Первой лиги со счетом 0:1, ивано-франковское «Прикарпатье» ухудшило свои шансы в борьбе за выживание.

Перед отъездом команды в Николаев игроки были проинформированы, что в случае поражения главный тренер лишится своей должности. В итоге после неудачи в Николаеве отставка Руслана Мостового состоялась.

Обязанности главного тренера до конца сезона будет исполнять Олег Рыпан, отвечавший в «Прикарпатье» за подготовку вратарей. У него имеется тренерская лицензия категории «А» УЕФА, позволяющая возглавлять команду Первой лиги.

«Прикарпатье» занимает в Первой лиге 15 место, набрав 18 очков и имея два матча в запасе.