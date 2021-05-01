30 апреля в чемпионате Франции прошел поединок 35-го тура.
«Марсель» едва унес ноги в игре против «Страсбурга» (1:1). На гол защитника гостей Стефана Митровича в концовке ответил форвард хозяев поля Дарио Бенедетто.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (73), «ПСЖ» (72), «Монако» (71), «Лион» (67), «Ланс», «Марсель» (по 55), «Ренн» (54).
Лига 1. 35-й тур
«Марсель» – «Страсбур» – 1:1
Голы: Бенедетто, 86 – Митрович, 73.
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Гуйе, 57), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара (Бенедетто, 83), Балерди, Ронжье (Луис Энрике, 57), Пайет, Товен, Милик.
«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси, Льенар (Сиссоко, 77), Аолу, Беллегард (Сахи, 90+1), Диалло (Сиби, 85), Айорк.
Предупреждения: Коне, 53. Ронжье, 55. Лирола, 81. Диалло, 85. Милик, 90+2. Гей, 90+3.
Судья: Фраппар (Франция).
30 апреля. Марсель. Стадион «Велодром».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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