35-й тур
Марсель
1 : 1
Страсбург
30.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель едва унес ноги в игре против Страсбурга

30 апреля в чемпионате Франции прошел поединок 35-го тура

  • 01.05.2021 00:48
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Марсель едва унес ноги в игре против Страсбурга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Бенедетто

30 апреля в чемпионате Франции прошел поединок 35-го тура.

«Марсель» едва унес ноги в игре против «Страсбурга» (1:1).  На гол защитника гостей Стефана Митровича в концовке ответил форвард хозяев поля Дарио Бенедетто.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (73), «ПСЖ» (72), «Монако» (71), «Лион» (67), «Ланс», «Марсель» (по 55), «Ренн» (54).

Лига 1. 35-й тур

«Марсель» – «Страсбур» – 1:1

Голы: Бенедетто, 86 – Митрович, 73.

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Гуйе, 57), Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Лирола, Камара (Бенедетто, 83), Балерди, Ронжье (Луис Энрике, 57), Пайет, Товен, Милик.

«Страсбур»: Селс, Коне, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси, Льенар (Сиссоко, 77), Аолу, Беллегард (Сахи, 90+1), Диалло (Сиби, 85), Айорк.

Предупреждения: Коне, 53. Ронжье, 55. Лирола, 81. Диалло, 85. Милик, 90+2. Гей, 90+3.

Судья: Фраппар (Франция).

30 апреля. Марсель. Стадион «Велодром».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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