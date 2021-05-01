В воскресенье, 2 мая, состоится поединок двадцать четвертого тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Олимпик» будет принимать «Ингулец» из Петрового.



Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина, арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 19:30.

«Олимпик» - «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Чернигове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» - «Ингулец» , за которой можно следить здесь.