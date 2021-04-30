Шахтер – Днепр-1. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ

  • 30.04.2021 22:49
  • 402 просмотра
  • 4 комментария
Шахтер – Днепр-1. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 24-го тура УПЛ «Шахтер» – «Днепр-1».

«Если говорить о «Шахтере» и «Днепре-1», то встречаются команды, по-разному проводящие первую и вторую части сезона. В первой части «Шахтер» дважды обыграл «Реал». Браво! Сыграл две нулевые ничьи с лидером Серии А «Интером». Не пропустить от «нерадзурри» – это дорогого стоит. В матчах против тандема форвардов Лукаку-Мартинес мало кто может не пропустить. А «горняки» сохранили свои ворота в неприкосновенности. В дерби «Шахтер» обыграл 3:0 «Динамо». А «Днепр-1» зимовал на 14-м месте в УПЛ, проиграв девять матчей. Это было очень неожиданно. 

Но весной все поменялось. «Днепр-1» лишь однажды уступил и то чемпиону – киевским динамовцам (0:2). В остальных поединках УПЛ днепряне шесть раз победили и три раза сыграли вничью. В турнирной таблице, имея в активе 29 очков, они делят с «Александрией» 8-9 место и уверенно себя чувствуют. Раззабивался Артем Довбик, уже привлекающийся в сборную Украины. Очень полезен и эффективен хорват Марио Чуже. Хороши Сергей Булеца и Александр Пихаленок, а также все остальные. 

«Шахтер» во второй части неожиданно изменился и не в лучшую сторону, проиграв в семи матчах разных турниров. Они дважды «Роме» уступили, проиграли «Динамо», «Заре», «Александрии», «Львову». Также «горняки» уступили «Агробизнесу» и вылетели из Кубка Украины. «Шахтер» потерял чемпионство и покинул Кубок Украины, а ранее проиграл динамовцам в матче за Суперкубок Украины. Да, сейчас «Шахтер» опережает на четыре очка третью «Зарю» и не собирается покидать второе лигочемпионовское место, хотя луганчане предпримут для этого все попытки. 

Мне думается, Луиш Каштру больше будет рассчитывать на тех футболистов, которые готовы максимально выкладываться в каждом поединке и играть за честь клуба. Молодым талантом необходимо воспользоваться этой возможностью, потому что в ближайшее время в связи с приходом в команду нового рулевого и группы новых футболистов можно не получить такого шанса. Как в свое время его не получили Малиновский, Зинченко, а также Яремчук в «Динамо» и другие. А разве Салах и Де Брюйне при Моуринью получили возможность заиграть в «Челси»? Нет! Не было возможности. Тогда играли в основе более опытные и топовые футболисты! Ребята уходили в аренду и это нормальная практика. А сейчас у молодых игроков «Шахтера» есть такая возможность играть в основе. 

«Днепр-1» будет играть раскованно и будет играть на победу. Тем более «Шахтер» проиграл предыдущие два матча, не забив ни одного мяча кстати – «Динамо» (0:1) и «Александрии» (0:2). В этом матче «Шахтер» предстанет, как никогда, сверххарактерной, заряженной на победу командой, что придаст дополнительный шарм игре этих соперников. «Днепр-1» весной уже в шести матчах не пропускает и забивает почти в каждом поединке. Они не забили только в ворота «Динамо» (0:2) и «Александрии» (0:0). 

Уверен, что в поединке «Шахтер» – «Днепр-1» будут забитые мячи и мы увидим очень интересный матч», – сказал Грозный.

Матч «Шахтер» – «Днепр-1» состоится 1 мая. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.05.2021 00:10
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 00:04
    Ты сам то в это веришь, что судьи помогали кому-то? Уже все подтвердили что все правильно судья сделал, даже Франков, а ты дальше продолжаешь нести ерунду в которую, я уверен, что ты сам не веришь. Цель твоя - позлить кого-то и дискредитировать. Вот и все
    Володимир Ляшенко, ты опять свои таблетки потерял?
    «Блин. Удаление Василя при отсутствии игрового нарушения — это что вообще? Мяч же в игру ввел Шевченко... Разъяснение с места: был офсайд, то есть «Заря» исполнила свободный удар.
    Вот кто пояснит, что удаленный голкипер «Зари» сделал неправильно? При всем сочувствии к Каргбо — именно он мог избежать этого ужасающего на вид стыка!», — написал Франков.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 01.05.2021 00:10
    -1
    ZAKARPATFAN, 01.05.2021 00:04
    Ты сам то в это веришь, что судьи помогали кому-то? Уже все подтвердили что все правильно судья сделал, даже Франков, а ты дальше продолжаешь нести ерунду в которую, я уверен, что ты сам не веришь. Цель твоя - позлить кого-то и дискредитировать. Вот и все
    А ну ка ссылочку, где Франков подтверждает, что судьи не тянут шлак днонецкий
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.05.2021 00:04
    -1
    DK1961, 30.04.2021 23:11
    Днепр держись! Павелкинские судьи-псы продолжат свое грязное дело за бабло лохметки
    Ты сам то в это веришь, что судьи помогали кому-то? Уже все подтвердили что все правильно судья сделал, даже Франков, а ты дальше продолжаешь нести ерунду в которую, я уверен, что ты сам не веришь. Цель твоя - позлить кого-то и дискредитировать. Вот и все
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.04.2021 23:11
    0
    Днепр держись! Павелкинские судьи-псы продолжат свое грязное дело за бабло лохметки
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.04.2021 23:11
    0
    Днепр держись! Павелкинские судьи-псы продолжат свое грязное дело за бабло лохметки
    Ссылка
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