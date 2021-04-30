Ушел по собственному. Клуб Первой лиги покинул тренер, назначен временный

59-летний специалист Сергей Свистун возглавил «Кремень» из Кременчуга в статусе и.о. главного тренера.

После тяжелого поражения от «ВПК-Агро» (0:3) в 24-м туре главный тренер Алексей Годин и старший тренер Роман Локтионов приняли решение по собственной инициативе покинуть тренерский штаб команды.

Годин возглавил команду из Кременчуга в январе, и его команда провела этот отрезок без побед, потерпев 6 поражений в 8 матчах. Теперь «Кремень» занимает 13-е место в Первой лиге и очень близок к зоне вылета.