Ушел по собственному. Клуб Первой лиги покинул тренер, назначен временный

59-летний специалист Сергей Свистун возглавил «Кремень» из Кременчуга в статусе и.о. главного тренера.
После тяжелого поражения от «ВПК-Агро» (0:3) в 24-м туре главный тренер Алексей Годин и старший тренер Роман Локтионов приняли решение по собственной инициативе покинуть тренерский штаб команды.
Годин возглавил команду из Кременчуга в январе, и его команда провела этот отрезок без побед, потерпев 6 поражений в 8 матчах. Теперь «Кремень» занимает 13-е место в Первой лиге и очень близок к зоне вылета.
Источник — ФК Кремень
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.