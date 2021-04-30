Лучший бомбардир Миная выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Миная» Анатолий Нуриев из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне, который завершится 9 мая. Эту информацию подтвердил источнику сам игрок. Детали повреждения неизвестны.

В текущем сезоне форвард принял участие в 24 матчах, в которых забил 10 голов (6 с пенальти) и отметился 1 ассистом.

Нуриев является одним из лучших бомбардиров УПЛ, отставая от нападающего «Ворсклы» Владислава Кулача на два мяча.

Отметим, что в турнирной таблице Премьер-лиги «Минай» занимает 14 место. Отставание от спасительной 13-й строчки составляет 2 балла.

Ранее сообщалось, что «Минай» может избавиться от 11 игроков и всего тренерского штаба.