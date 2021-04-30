ФОТО. А как же Тоттенхэм? Тен Хаг продлил контракт с Аяксом

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года

  • 30.04.2021 15:12
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ФОТО. А как же Тоттенхэм? Тен Хаг продлил контракт с Аяксом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Амстердамский «Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года и уже выиграл с нидерландским клубом 4 трофея.

Ранее тен Хага называли главным претендент на пост наставника английского «Тоттенхэма».

ФК Аякс. Эрик тен Хаг
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Источник — ФК Аякс

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