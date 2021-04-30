ФОТО. А как же Тоттенхэм? Тен Хаг продлил контракт с Аяксом

Амстердамский «Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером Эриком тен Хагом.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года. Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года и уже выиграл с нидерландским клубом 4 трофея.
Ранее тен Хага называли главным претендент на пост наставника английского «Тоттенхэма».
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Источник — ФК Аякс
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