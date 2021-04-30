Забарный и Луческу признаны лучшим игроком и тренером апреля в УПЛ

Лучшим игроком апреля в УПЛ был признан защитник «Динамо» Илья Забарный. Он набрал 20% голосов и совсем немного опередил Владлена Юрченко из луганской «Зари».

Лучшим тренером апреля был признан наставник «Динамо» Мирча Луческу. Его команда досрочно оформила чемпионский титул и увеличила отрыв от донецкого «Шахтера» до 13 баллов.

В борьбе за звание лучшего тренера месяца Луческу набрал 50% голосов и опередил Анатолия Бессмертного из «Львова» (35%).