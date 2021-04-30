Забарный и Луческу признаны лучшим игроком и тренером апреля в УПЛ

В обеих престижных номинациях победили представители «Динамо»

  • 30.04.2021 14:15
  • 440 просмотров
  • 1 комментарий
Забарный и Луческу признаны лучшим игроком и тренером апреля в УПЛ
© УПЛ

Лучшим игроком апреля в УПЛ был признан защитник «Динамо» Илья Забарный. Он набрал 20% голосов и совсем немного опередил Владлена Юрченко из луганской «Зари».

Лучшим тренером апреля был признан наставник «Динамо» Мирча Луческу. Его команда досрочно оформила чемпионский титул и увеличила отрыв от донецкого «Шахтера» до 13 баллов.

В борьбе за звание лучшего тренера месяца Луческу набрал 50% голосов и опередил Анатолия Бессмертного из «Львова» (35%).

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.04.2021 15:09
    +1
    Жду возмущения пыльных, почему Каштру не попал в призеры.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.04.2021 15:09
    +1
    Жду возмущения пыльных, почему Каштру не попал в призеры.
    Ссылка
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