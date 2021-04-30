ФЕРНАНДИНЬО: «Бразильцы помогли Шахтеру прославиться»

Бразильский экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне выступающий за английский «Манчестер Сити», вспомнил о главных победах и фиаско во время выступлений в Украине.

«За восемь лет мы выиграли множество титулов в Украине, но важнее всего была победа в Кубке УЕФА в 2009 году.

Клуб, и особенно его президент, много вложились в бразильских игроков. Его план был — превратить «Шахтер» в одну из ведущих команд в Европе. А для этого нужны победы.

За четыре года в Донецке мы много выстрадали в еврокубках. Нас много выбивали, причем очень болезненно. Особенно хорошо я помню 2007, когда в игре с «Севильей» забил их вратарь… на последней минуте! Ну как же так, блин!

Такие победы могут заставить кого-то сдаться, но мы просто шли к нашей цели. Мы знали, что у нас было достаточно таланта и воли, и 20 мая 2009 года в Стамбуле мы встретились с «Вердером» и добились своего.

Тот трофей был очень важен для клуба. Мы все вместе шли к этой цели. А для нас бразильцев — а нас было пятеро в основе — это был способ отблагодарить «Шахтер» за веру в свой проект.

Сейчас если упомянуть «Шахтер» в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты. Мы помогли ему прославиться, и поэтому та победа была так важна», - сказал Фернандиньо.

Напомним, Фернандиньо выступал за «Шахтер» с 2005 по 2013 годы. В течении восьми сезонов Фернандиньо отыграл 281 матч за «горняков», отметившись 52 голами и 50 ассистами.

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