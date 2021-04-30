ФЕРНАНДИНЬО: «Бразильцы помогли Шахтеру прославиться»

Экс-хавбек «горняков» – о завоеванных трофеях с донецким клубом

  • 30.04.2021 13:58
  • 835 просмотров
  • 4 комментария
ФЕРНАНДИНЬО: «Бразильцы помогли Шахтеру прославиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста, Тайсон, Фернандиньо и Луис Адриано

Бразильский экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне выступающий за английский «Манчестер Сити», вспомнил о главных победах и фиаско во время выступлений в Украине.

«За восемь лет мы выиграли множество титулов в Украине, но важнее всего была победа в Кубке УЕФА в 2009 году.

Клуб, и особенно его президент, много вложились в бразильских игроков. Его план был — превратить «Шахтер» в одну из ведущих команд в Европе. А для этого нужны победы.

За четыре года в Донецке мы много выстрадали в еврокубках. Нас много выбивали, причем очень болезненно. Особенно хорошо я помню 2007, когда в игре с «Севильей» забил их вратарь… на последней минуте! Ну как же так, блин!

Такие победы могут заставить кого-то сдаться, но мы просто шли к нашей цели. Мы знали, что у нас было достаточно таланта и воли, и 20 мая 2009 года в Стамбуле мы встретились с «Вердером» и добились своего.

Тот трофей был очень важен для клуба. Мы все вместе шли к этой цели. А для нас бразильцев — а нас было пятеро в основе — это был способ отблагодарить «Шахтер» за веру в свой проект.

Сейчас если упомянуть «Шахтер» в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты. Мы помогли ему прославиться, и поэтому та победа была так важна», - сказал Фернандиньо.

Напомним, Фернандиньо выступал за «Шахтер» с 2005 по 2013 годы. В течении восьми сезонов Фернандиньо отыграл 281 матч за «горняков», отметившись 52 голами и 50 ассистами.

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Источник — The Players' Tribune

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 30.04.2021 14:58
    0
    Это правда.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 30.04.2021 14:24
    0
    ну так то і шахтар дав вам прославитись
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 30.04.2021 14:07
    -1
    Зачем дважды выкладывать одно и тоже?
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 30.04.2021 14:02
    -1
    Фернандиньо сидит на лавке и мечтает о шахтере. До сих пор наличку прячет в трусах.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 30.04.2021 14:58
    0
    Это правда.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 30.04.2021 14:24
    0
    ну так то і шахтар дав вам прославитись
    Ссылка
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