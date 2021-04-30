Директор Александрии: «Ориентировочная стоимость нового газона – 2 млн грн»

Дмитрий Китаев – о стоимости замены старого газона на стадионе «Ника»

  • 30.04.2021 13:20
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Директор Александрии: «Ориентировочная стоимость нового газона – 2 млн грн»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

На стадионе «Ника» в Александрии начались работы по замене старого газона. Директор ФК «Александрия» Дмитрий Китаев  рассказал, когда «горожане» собираются играть на новом травяном покрытии.

«Старый газон на стадионе «Ника» служил верой и правдой футболистам с 1998 года и считался одним из лучших в Украине. Все же, время берет свое, и было принято решение газон заменить. Однако старый тоже еще послужит, его используют по назначению в парковой зоне, рядом с «Никой». Также все желающие могут приобрести фрагмент газона с именным сертификатом, на котором будет указана дата и соперник «Александрии» в последнем календарном матче перед реконструкцией – 25 апреля, «Шахтер». В этой игре «Александрия» выиграла со счетом 2:0.

Пока что представители днепровской компании «Миллениум спорт» убирают старый газон, затем начнутся подготовительные работы для укладки нового травяного покрытия. Надеемся, что условия погоды не создадут дополнительных трудностей и к началу нового сезона на «Нике» будет новый газон. Ориентировочная стоимость работ – два миллиона гривен», - сказал Китаев.

Ранее стало известно, когда истекает контракт Шарана с «Александрией».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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