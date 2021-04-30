Луиш КАШТРУ: «Шахтер должен быть в квалификации Лиги чемпионов»

Наставник «горняков» рассказал о подготовке к поединку с «Днепром-1»

  • 30.04.2021 13:06
  • 1073 просмотра
  • 3 комментария
Луиш КАШТРУ: «Шахтер должен быть в квалификации Лиги чемпионов»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о подготовке к матчу с «Днепром-1», который состоится 1 мая в Киеве.

– Мистер, над чем команда работает в недельном цикле?
– Работаем на то, чтобы победить в следующем матче. Отрабатываем нашу структуру в обороне и наши макропринципы на игру. Очень сконцентрированы на том, чтобы добиться победы, зная, насколько это важно. Чемпионат дался нам очень сложно, и сейчас нам необходимо разрешить вопрос второго места – упрочить наши позиции и быть в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. Отрабатываем все то, что может потребовать предстоящая игра.

– «Днепр-1» очень прибавил: в 2021 году добился нескольких побед, в том числе с крупным счетом. Какого поединка ожидаете с этим соперником?
– Мы знаем обо всех качествах «Днепра-1» и знаем свои качества. Уважаем соперника, но в первую очередь уважаем себя. Мы очень сконцентрированы на себе. Вы правы, «Днепр-1» проводит великолепный сезон – у них отличная, качественная игра в этом году, футболисты высокого уровня. Понимаем, насколько сложным будет матч.

– Каковы сильные стороны «Днепра-1»?
– Команда прекрасно начинает атаки. Их нападающий очень силен. Много передач проходит в зону, но также они играют в недодачу с форвардом, поэтому соперник опасен в атаке. Мы видели много отличных моментов у этой команды за последнее время и знаем о ее качествах. «Днепр-1» не просто так проводит так хорошо 2021 год. В футболе всегда есть объяснение, почему так. Очень много поводов для того, чтобы играть, как «Днепр-1», – они молодцы.

– Можно ли ожидать, что те, у кого было меньше игровой практики, и молодые футболисты будут больше задействованы в трех оставшихся матчах?
– Вы говорите о футболистах, у которых было не так много игрового времени? Все играли. Все были нужны в этом сезоне. Мы теряли многих. Если кто не помнит, у нас было 12 случаев коронавируса, сложнейшие травмы, пришлось достаточно долгое время тренироваться без игроков. Очень нетипичный сезон. Даже те ребята, которые возвращались после COVID-19, были неподготовленными, и нам приходилось использовать тех молодых футболистов, которые в принципе еще не были готовы. Поэтому говорить о том, что кто-то провел не так много времени на поле… Можем сказать об Исмаили, Коноплянке. Вот, наверное, их мы не так много использовали – из-за сложных травм, которые они пережили и переживают сейчас. А те, кто еще не подготовлен, не будет играть, нет.

– Кто еще сейчас травмирован?
– Исмаили, Коноплянка, Бондарь, Мораес, Марлос. Много игроков. И я всегда говорю, что есть причины. Да, я беру на себя всю ответственность как тренер. Это то, что я должен делать каждый день – проверять свою совесть на чистоту после моей ежедневной работы. Но, как я и сказал, в футболе всегда есть причины. Ничего не происходит просто так. Если провести такое интересное упражнение и сравнить нашу команду в прошлом сезоне, где ничего не поменялось, и в этом, то очень быстро мы придем к итогу, почему так.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.04.2021 13:46
    0
    назва статт!-це замовлення для судд!в в!д мерзотно! кротоферми
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.04.2021 13:40
    0
    Будете з папєрєдніком дивитися матчі ЛЧ по телевізору. Результати бо нікчемні...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.04.2021 13:32
    0
    Без проблем! Хіба в групі вас не має бути!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.04.2021 13:46
    0
    назва статт!-це замовлення для судд!в в!д мерзотно! кротоферми
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.04.2021 13:40
    0
    Будете з папєрєдніком дивитися матчі ЛЧ по телевізору. Результати бо нікчемні...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 30.04.2021 13:32
    0
    Без проблем! Хіба в групі вас не має бути!
    Ссылка
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