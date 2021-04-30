ВИДЕО. Фиаско Ромы, шантаж Роналду и ставка на Евролигу и Лестер

Главной новостью четверга стало разгромное поражение «Ромы» на «Олд Траффорд» в первом поединке полуфинала Лиги Европы. Команда экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки выигрывала после первого тайма 2:1, но в итоге потерпела сокрушительное поражение.
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Источник — Sport.ua
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