Металлург — Балканы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30-го апреля, состоится поединок 20-го тура группы «Б» Второй лиги Украины, в котором запорожский «Металлург» примет «Балканы».
Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена». Прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Металлург Запорожье
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