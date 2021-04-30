Эпицентр — Волынь-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30 апреля, состоится поединок 20-го тура группы «А» Второй лиги Украины, в котором «Эпицентр» примет луцкую «Волынь-2».
Матч пройдет в Дунаевцах на стадионе «Колос». Стартовый свисток встречи прозвучит в 13:00.
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Источник — YouTube
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