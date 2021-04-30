ЖАЖА: «Ярославский просил за меня 20 миллионов. Ахметов давал 15 миллионов»

35-летний экс-форвард «Металлиста» Жажа Коэльо рассказал о том, почему не состоялся его переход в донецкий «Шахтер».

«Предлагал ли «Шахтер» мне контракт? Да. Расскажу подноготную всей истории, дабы все те кривотолки остались в прошлом. Прошел мой первый год в «Металлисте». Я только-только прилетел в отпуск в Бразилию. Звонок из «Шахтера»: «Дуй в Донецк, мы хотим подписать тебя». Лечу в Донецк, обо всем договорились. У меня был определенный дискомфорт в колене, я много провел матчей в сезоне. «Шахтер» отправляет меня на дообследование в Барселону и Монпелье.

Там обнаружили небольшое растяжение связок, но операция не понадобилась. Я вернулся в Украину. Когда пришло время говорить с «Металлистом», президент Ярославский затребовал с «Шахтера» 20 миллионов. Президент «Шахтера» посчитал эту сумму завышенной, ответив Ярославскому, что готов дать 15 и трех игроков. Ярославский поставил на своем: либо 20, либо Жажа не продается. Канат клубы перетягивали не одну неделю, но так и не смогли договориться. Ярославский набрал меня и сказал: «Я хочу, чтобы ты остался в «Металлисте». Я его очень уважал и, разумеется, не нагнетал ситуацию, а потому спокойно вернулся в «Металлист» после летнего отпуска», — рассказал Жажа в интервью журналу «Футбол».

Контракт Жажи принадлежал «Металлисту» с 2008 по 2010 годы и с 2013 по 2014 годы.