Брайан КРИСТАНТЕ: «Мы допустили ошибки»

26-летний полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте подвел итоги выездного разгрома от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Мы допустили ошибки. Продолжили атаковать после того, как оказались в роли догоняющих, и пропустили еще. Из второго тайма нельзя извлечь ничего положительного», — отметил Кристанте после матча.
Ответный поединок «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 6 мая.
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Источник — УЕФА
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