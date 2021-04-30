Брайан КРИСТАНТЕ: «Мы допустили ошибки»

26-летний полузащитник «Ромы» Брайан Кристанте подвел итоги выездного разгрома от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы допустили ошибки. Продолжили атаковать после того, как оказались в роли догоняющих, и пропустили еще. Из второго тайма нельзя извлечь ничего положительного», — отметил Кристанте после матча.

Ответный поединок «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 6 мая.