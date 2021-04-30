Букайо САКА: «Неприятно оглядываться на то, что было до перерыва»

Футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал выездное поражение от «Вильярреала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Было много позитивных для нас моментов во втором тайме. А вот оглядываться на то, что было до перерыва, действительно неприятно. Мы дали себе шанс перед домашней встречей.

Смогли продемонстрировать, что мы лучше соперника. У нас — команда, полная высококлассных игроков», — считает Сака.