Букайо САКА: «Неприятно оглядываться на то, что было до перерыва»

Футболист «Арсенала» рассказал о поражении от «Вильярреала» (1:2)

  • 30.04.2021 09:20
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Букайо САКА: «Неприятно оглядываться на то, что было до перерыва»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал выездное поражение от «Вильярреала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Было много позитивных для нас моментов во втором тайме. А вот оглядываться на то, что было до перерыва, действительно неприятно. Мы дали себе шанс перед домашней встречей.

Смогли продемонстрировать, что мы лучше соперника. У нас — команда, полная высококлассных игроков», — считает Сака.

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Источник — УЕФА

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