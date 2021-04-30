КОЛЛАЖ ДНЯ. Рома в первом тайме vs Рома во втором тайме

Римская команда провалила вторую часть поединка Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:6)

  • 30.04.2021 07:47
  • 2368 просмотров
  • 1 комментарий
КОЛЛАЖ ДНЯ. Рома в первом тайме vs Рома во втором тайме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Паблик INSIDE GLOBAL пошутил над игрой римской «Ромы» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:6).

Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу «Ромы». Вторую половину встречи римляне проиграли со счетом 0:5.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 30.04.2021 08:49
    +1
    Прикольно. Намного лучше, чем карикатуры Омара Момани
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 30.04.2021 08:49
    +1
    Прикольно. Намного лучше, чем карикатуры Омара Момани
    Ссылка
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