КОЛЛАЖ ДНЯ. Рома в первом тайме vs Рома во втором тайме

Паблик INSIDE GLOBAL пошутил над игрой римской «Ромы» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (2:6).
Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу «Ромы». Вторую половину встречи римляне проиграли со счетом 0:5.
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