ФОТО. Динамо готовится к матчу с Ворсклой без Сидорчука

Из-за повреждения капитан киевской команды вынужден пропустить несколько дней

  • 30.04.2021 07:24
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ФОТО. Динамо готовится к матчу с Ворсклой без Сидорчука
© ФК Динамо Киев

В воскресенье киевские динамовцы добыли титул чемпионов Украины, разгромив на своем поле «Ингулец». После игры Мирча Луческу предоставил команде два выходных, а в среду киевляне начали подготовку к следующему матчу, проведя вечернюю тренировку.

В четверг динамовцы собрались на клубной базе в Вите-Литовской в полдень. Рабочий день начался с тестирования на COVID-19. А после обеда и отдыха игроки вышли на зеленое тренировочное поле.

В тренировке не принимал участия Сергей Сидорчук, который из-за повреждения вынужден пропустить несколько дней, однако капитан все равно был вместе с командой.

Все игроки тренировались в приподнятом настроении, ведь многие из них впервые стали чемпионами Украины всего несколько дней назад. Позитивный настрой способствовал продуктивной работе. Несмотря на добытый результат все решительно настроены на заключительные матчи чемпионата.

В пятницу команда соберется на базе рано утром и проведет тренировку. После обеда динамовцы отправятся в Полтаву на клубном автобусе. По прибытии — ужин и отдых.

В день матча, накануне Пасхи, динамовцев ждет утренняя прогулка и теоретическая установка. Матч «Ворскла» — «Динамо» начнется в 19:30.

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Источник — ФК Динамо Киев

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