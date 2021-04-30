Алексей АНДРОНОВ: «Арсенал — член Суперлиги? А Амкар туда не звали?»

В первом поединке 1/2 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде уступил испанскому «Вильярреалу» со счетом 1:2.
«Арсенал», конечно, делом показывает, что он — член Суперлиги. Прямо наглядно. А «Амкар» туда не звали?», — написал комментатор Алексей Андронов, недовольный слабой игрой английской команды. Ранее «Арсенал» получил приглашение участвовать в Европейской Суперлиге, но, как и прочие английские клубы, быстро ее покинул.
Ответный матч состоится 6 мая, в четверг.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.