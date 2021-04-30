Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Не смотрим дальше ответного матча в Риме»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Преимущество в четыре мяча дает нам хорошие шансы на победу в противостоянии, но мы не смотрим дальше ответного матча в Риме. Дело еще не закончено.

Мы хорошо начали второй тайм, что было важно. Затем мы разогнались, стали создавать моменты и забивать. «Рома» - хорошая команда, но мы заслужили то, что получили за нашу игру во втором тайме.

Это был хороший матч. Мы хорошо начали, но это был не лучший первый тайм в нашем исполнении. Второй получился гораздо лучше: мы играли острее, агрессивнее и точнее», - сказал Фернандеш.

Ответная встреча состоится 6 мая.