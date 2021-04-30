Рауль АЛЬБИОЛЬ: «Мы могли добиться гораздо лучшего результата»

Капитан испанского «Вильярреала» Рауль Альбиоль прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«В первом тайме мы были лучше «Арсенала». Во второй половине мы могли забить в третий раз, но это стремление стоило нам дорого: в конечном итоге счет едва не сравняли, так что важно уехать в Лондон с гандикапом.

Не будем забывать о том, что итоговый результат остался для нас положительным. Мы выиграли, а о том, что счет мог стать 3:0, нужно попросту забыть. Осталось ощущение, что мы могли добиться гораздо лучшего результата», - сказал Альбиоль.

Ответная встреча состоится 6 мая в Лондоне.