Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Постараемся совершить эпичный камбэк»

Капитан итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме. Мне трудно комментировать второй тайм.

Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре», - сказал Пеллегрини.

Ответная встреча состоится 6 мая в Риме.