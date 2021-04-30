Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ: «Постараемся совершить эпичный камбэк»

Капитан итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме. Мне трудно комментировать второй тайм.
Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре», - сказал Пеллегрини.
Ответная встреча состоится 6 мая в Риме.
Источник — УЕФА
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