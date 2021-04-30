Поль ПОГБА: «Результат положительный, но дело еще не закончено»

Французский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Результат положительный, но дело еще не закончено. Нужно сохранять концентрацию и сыграть второй матч с тем же настроем. В первом тайме мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. В перерыве мы сказали себе, что будем играть проще и постараемся исправить ситуацию. Все были мотивированы, заряжены на борьбу и хотели забить как можно больше мячей», - сказал Погба.

Ответная встреча состоится 6 мая.