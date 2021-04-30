Унаи ЭМЕРИ: «По сумме всех 90 минут мы были лучше»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Полагаю, по сумме всех 90 минут мы были лучше. Красная карточка изменила ход игры, но, даже несмотря на то, что мы упустили шанс выиграть со счетом 3:0, к которому мы и стремились, думаю, важно помнить о том, что мы победили», - сказал Эмери.

Ответная встреча состоится 6 мая в Лондоне.