Унаи ЭМЕРИ: «По сумме всех 90 минут мы были лучше»

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Полагаю, по сумме всех 90 минут мы были лучше. Красная карточка изменила ход игры, но, даже несмотря на то, что мы упустили шанс выиграть со счетом 3:0, к которому мы и стремились, думаю, важно помнить о том, что мы победили», - сказал Эмери.
Ответная встреча состоится 6 мая в Лондоне.
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Источник — УЕФА
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