Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «В финал мы еще не вышли»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Ситуация благоприятна для нас, но в финал мы еще не вышли. Впереди ответный матч, где мы должны завершить дело. Сейчас все наши мысли только об этом.

Знаем, что провели не лучший первый тайм, но мы компенсировали это во втором. Мы стали играть острее, стали больше бегать, охотиться за мячом, и наша игра в пас была исключительной, как и реализация моментов», - сказал Сульшер.

Ответная встреча состоится 6 мая.