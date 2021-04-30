Паулу ФОНСЕКА: «После перерыва все пошло наперекосяк»

Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Трудно объяснить, как команда, которая провела такой замечательный первый тайм, так ужасно сыграла во втором. Трудно играть с такими командами, как МЮ, без замен. Все равно приятно, что мы добрались до этой стадии и можем играть так, как мы играли в первом тайме. Но после перерыва все пошло наперекосяк.

Это тяжелое поражение. Мы провели хороший первый тайм, но полностью провалили второй», - сказал Фонсека.

Ответная встреча состоится 6 мая.