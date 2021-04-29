ВИДЕО. Вильярреал забил второй гол Арсеналу, отличился Рауль Альбиоль

29 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимает «Арсенал».
Хозяева поля забили второй гол после подачи углового, отличился Рауль Альбиоль.
ГОЛ! 2:0. Рауль Альбиоль, 29 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.