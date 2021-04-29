Ювентус продаст Дибалу, если не выйдет в Лигу чемпионов

Аргентинский форвард может сменить клуб летом

  • 29.04.2021 21:50
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Ювентус продаст Дибалу, если не выйдет в Лигу чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» может продать Пауло Дибалу в конце нынешнего сезона, если команда не пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Еще одна причина возможной продажи Дибалы – его контракт. Он истекает летом 2022 года и до сих пор не продлен. «Ювентус» боится потерять аргентинца через год свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 4 гола и 2 ассиста в 21 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Челси».

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Источник — Corriere dello Sport

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