Ювентус продаст Дибалу, если не выйдет в Лигу чемпионов

«Ювентус» может продать Пауло Дибалу в конце нынешнего сезона, если команда не пробьется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Еще одна причина возможной продажи Дибалы – его контракт. Он истекает летом 2022 года и до сих пор не продлен. «Ювентус» боится потерять аргентинца через год свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 4 гола и 2 ассиста в 21 матче за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Челси».