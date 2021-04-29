Манчестер Юнайтед – Рома. Известны стартовые составы

Сегодня, 29 апреля «Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы дома примет «Рому». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – МакТоминей, Фред – Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Погба – Кавани
Запас: Грант, Хендерсон, Байи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе
«Рома»: Пау Лопес – Ибаньес, Кристанте, Смоллинг – Спинаццола, Верету, Диавара, Карсдорп – Мхитарян, Пеллегрини – Джеко
Запас: Миранте, Фудзато, Вильяр, Сантон, Майораль, Кумбулла, Карес Перес, Бруно Перес, Чьерво, Дарбо
Источник — УЕФА
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