Манчестер Юнайтед – Рома. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 29.04.2021 20:57
  • 1030 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед – Рома. Известны стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 апреля «Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы дома примет «Рому». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – МакТоминей, Фред – Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Погба – Кавани
Запас: Грант, Хендерсон, Байи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе

«Рома»: Пау Лопес – Ибаньес, Кристанте, Смоллинг – Спинаццола, Верету, Диавара, Карсдорп – Мхитарян, Пеллегрини – Джеко
Запас: Миранте, Фудзато, Вильяр, Сантон, Майораль, Кумбулла, Карес Перес, Бруно Перес, Чьерво, Дарбо

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 21:17
    0
    Погба – Кавани это ставка на блицкриг!
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    Saar
    online
      Saar, 29.04.2021 21:01
    -1
    Головне, що в склад повернувся Спінацола для Роми це дуже добре!
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 21:17
    0
    Погба – Кавани это ставка на блицкриг!
    Ссылка
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