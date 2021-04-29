Вильярреал – Арсенал. Стартовые составы команд

29 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимает «Арсенал».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Матч пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд «Вильярреал» – «Арсенал».
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Источник — УЕФА
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