Генрих МХИТАРЯН: «Клопп более дружелюбный, чем Луческу»

Хавбек «Ромы» сравнил своих бывших тренеров

  • 29.04.2021 20:47
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Генрих МХИТАРЯН: «Клопп более дружелюбный, чем Луческу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о работе с Мирчей Луческу в «Шахтере» и Юргеном Клоппом в «Боруссии» Дортмунд:

«В «Боруссии» я встретил Клоппа, философия которого отличалась от Луческу. Юрген более дружелюбный с игроками. Он был больше похож на психолога, старался нам вселить уверенность, даже если играли плохо или ошибались.

Тогда я закрывался ото всех, ни с кем не говорил после поражений. Чувствовал себя плохо, если проиграли или провели ужасный матч из-за моей ошибки. Я сам на себя давил, но Клопп дал понять, что в футбол играют 11 игроков. Это команда, которая побеждает или уступает, дело не в одном игроке.

Можно ошибаться, от этого никто не застрахован. Это часть жизни. Клопп помог мне снять напряжение и всегда думать позитивно».

Сегодня «Рома» в полуфинале Лиги Европы на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

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Источник — The Athletic

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