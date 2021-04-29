Генрих МХИТАРЯН: «Клопп более дружелюбный, чем Луческу»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о работе с Мирчей Луческу в «Шахтере» и Юргеном Клоппом в «Боруссии» Дортмунд:

«В «Боруссии» я встретил Клоппа, философия которого отличалась от Луческу. Юрген более дружелюбный с игроками. Он был больше похож на психолога, старался нам вселить уверенность, даже если играли плохо или ошибались.

Тогда я закрывался ото всех, ни с кем не говорил после поражений. Чувствовал себя плохо, если проиграли или провели ужасный матч из-за моей ошибки. Я сам на себя давил, но Клопп дал понять, что в футбол играют 11 игроков. Это команда, которая побеждает или уступает, дело не в одном игроке.

Можно ошибаться, от этого никто не застрахован. Это часть жизни. Клопп помог мне снять напряжение и всегда думать позитивно».

Сегодня «Рома» в полуфинале Лиги Европы на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».