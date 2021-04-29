Экс-игрок сборной Германии осужден за распространение детской порнографии

Еще в сентябре прошлого года экс-защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в распространении детской порнографии.

Сегодня же суд в Дюссельдорфе вынес свое решение по делу Метцельдера. Футболист был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения условно.

В телефоне Метцельдера были почти 300 порнографических фотографий 29 разных детей, которые он рассылал двум женщинам. В ходе судебного заседания Метцельдер отказался от своего ордена «За заслуги перед Германией».

За свою карьеру Метцельдер выступал за такие клубы как «Боруссия» Дортмунд, «Реал» Мадрид и «Шальке». В период с 2001 по 2008 годы он провел 47 матчей за сборную Германии, в составе которой в 2006 году завоевал бронзу домашнего чемпионата мира.