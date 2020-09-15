Экс-игрок сборной Германии признался в распространении детской порнографии

Кристоф Метцельдер хранил на телефоне 297 снимков

  • 15.09.2020 04:50
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Экс-игрок сборной Германии признался в распространении детской порнографии
© Spiegel

Бывший защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в том, что распространял детскую порнографию.

Футболиста обвинили в этом в 2019-м году. Невеста Метцельдера обвинила его в том, то он отправлял ей снимки детского порно. Полиция получила ордер на обыск и конфисковала компьютер и телефон Метцельдера.

Также на телефоне футболиста были найдены 297 фото с детской порнографией.

Метвельдер за свою карьеру играл за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Шальке». Также в составе сборной Германии он завоевал серебро чемпионата мира (2002).

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Источник — Der Spiegel

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