Экс-игрок сборной Германии признался в распространении детской порнографии

Бывший защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в том, что распространял детскую порнографию.

Футболиста обвинили в этом в 2019-м году. Невеста Метцельдера обвинила его в том, то он отправлял ей снимки детского порно. Полиция получила ордер на обыск и конфисковала компьютер и телефон Метцельдера.

Также на телефоне футболиста были найдены 297 фото с детской порнографией.

Метвельдер за свою карьеру играл за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Шальке». Также в составе сборной Германии он завоевал серебро чемпионата мира (2002).