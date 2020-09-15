Экс-игрок сборной Германии признался в распространении детской порнографии

Бывший защитник «Реала» и сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в том, что распространял детскую порнографию.
Футболиста обвинили в этом в 2019-м году. Невеста Метцельдера обвинила его в том, то он отправлял ей снимки детского порно. Полиция получила ордер на обыск и конфисковала компьютер и телефон Метцельдера.
Также на телефоне футболиста были найдены 297 фото с детской порнографией.
Метвельдер за свою карьеру играл за дортмундскую «Боруссию», «Реал» и «Шальке». Также в составе сборной Германии он завоевал серебро чемпионата мира (2002).
Источник — Der Spiegel
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