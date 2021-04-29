Острава. Стаховский вышел в полуфинал в паре

Сегодня Сергей Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом в четвертьфинале грунтового челленджера в чешской Остраве встречались с четвертым сеяным польским дуэтом Кароль Дзевецки/Шимон Вальков.

Стаховский и Полманс одержали победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

1/4 финала

Кароль Дзевецки/Шимон Вальков – Марк Полманс/Сергей Стаховский – 6:7 (6), 5:7

В полуфинале соперниками Стаховского и Полманса будут хозяева соревнований – чешский дуэт Зденек Коларж/Лукаш Росол.

Вчера в первом раунде Стаховский и Полманс в трех сетах обыграли австрийско-египетский дуэт Лукас Мидлер/Мохамед Сафват.