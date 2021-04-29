Острава. Стаховский вышел в полуфинал в паре

Украинец вместе с Марком Полмансом одержал вторую победу на турнире

  • 29.04.2021 19:41
  • 130 просмотров
  • 0 комментариев
Острава. Стаховский вышел в полуфинал в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский вместе с австралийцем Марком Полмансом в четвертьфинале грунтового челленджера в чешской Остраве встречались с четвертым сеяным польским дуэтом Кароль Дзевецки/Шимон Вальков.

Стаховский и Полманс одержали победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

1/4 финала

Кароль Дзевецки/Шимон Вальков – Марк Полманс/Сергей Стаховский – 6:7 (6), 5:7

В полуфинале соперниками Стаховского и Полманса будут хозяева соревнований – чешский дуэт Зденек Коларж/Лукаш Росол.

Вчера в первом раунде Стаховский и Полманс в трех сетах обыграли австрийско-египетский дуэт Лукас Мидлер/Мохамед Сафват.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности