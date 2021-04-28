Острава. Стаховский стартовал с победы в паре

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде грунтового челленджера в чешской Остраве вместе с австралийцем Марком Полмансом встречался с австрийско-египетским дуэтом Лукас Мидлер/Мохамед Сафват.

Стаховский и Полманс одержали непростую победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

1-й раунд

Лукас Мидлер/Мохамед Сафват – Марк Полманс/Сергей Стаховский – 6:4, 6:7 (5), 1:10

В четвертьфинале соперниками Стаховского и Полманса будет четвертый сеяный польский дуэт Кароль Дзевецки/Шимон Вальков.

Ранее Стаховский вылетел во втором раунде одиночного разряда в Остраве.