Острава. Стаховский стартовал с победы в паре

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде грунтового челленджера в чешской Остраве вместе с австралийцем Марком Полмансом встречался с австрийско-египетским дуэтом Лукас Мидлер/Мохамед Сафват.
Стаховский и Полманс одержали непростую победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 29 минут.
1-й раунд
Лукас Мидлер/Мохамед Сафват – Марк Полманс/Сергей Стаховский – 6:4, 6:7 (5), 1:10
В четвертьфинале соперниками Стаховского и Полманса будет четвертый сеяный польский дуэт Кароль Дзевецки/Шимон Вальков.
Ранее Стаховский вылетел во втором раунде одиночного разряда в Остраве.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.