Альянс — Авангард. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 30 апреля, состоится поединок 24 тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» примет краматорский «Авангард».
Матч пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Альянс
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