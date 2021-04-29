Артем ГРОМОВ: «Хорошо, Лунев хоть не за стадионом лежал»

Футболист «Зари» разочарован тем, что арбитр не засчитал его гол в ворота донецкого «Олимпика»

  • 29.04.2021 18:44
  • 929 просмотров
  • 4 комментария
Артем ГРОМОВ: «Хорошо, Лунев хоть не за стадионом лежал»
© ФК Заря Луганск. Артем Громов

31-летний украинский полузащитник «Зари» Артем Громов прокомментировал свой незасчитанный гол в ворота донецкого «Олимпика» (1:2) в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ.

«Судья сказал, что в эпизоде с незасчитанным голом Лунев лежал на газоне и мешал вратарю. Я говорю, что хорошо, что хоть не за стадионом лежал. Я бил по воротам, там никто не мешал вратарю. А засчитай этот гол — игра сложилась бы по-другому», — считает Громов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa
    online
      Barsa, 29.04.2021 19:21
    0
    Руслан Луценко, 29.04.2021 19:10
    Лунев лежит на вратаре и не мешает вратарю вообще))) Василь как бычара ломится, ломает ноги Каргбо, и ни в чем не виновный. Играть нужно было нормально до удаления, а то думали одной левой с людьми которые никто и звать никак обыграют Олимпик одной ногой. Локоточки блд.
    Каргбо мчится сломя голову !причем Василь?
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 29.04.2021 19:10
    -2
    Лунев лежит на вратаре и не мешает вратарю вообще))) Василь как бычара ломится, ломает ноги Каргбо, и ни в чем не виновный. Играть нужно было нормально до удаления, а то думали одной левой с людьми которые никто и звать никак обыграют Олимпик одной ногой. Локоточки блд.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.04.2021 19:06
    +1
    Евгений Семыкин, 29.04.2021 19:00
    Хорошо что Шахаб порол каждый момент. Хорошо что ударов не было ничера других. Хорошо что вы проходили сопли прожевали покак не вышел Алахьяр. Вышел и забил.
    Судья творил бред - факт. Но вы играете с командой у которой уровень далёк от идеала, которая проигрывает всем и вся. Так что дело не в офсайдах а в том что распустили сопли и бросили бороться, только спорить с судьёй и бить абыкуда...
    Ну да, пацаны вообще разнылись, подумаешь, какой-то гол не засчитали (-мораль), затем с 33 минуты играть против 12 в 10м (-мораль), чего тут сказать. Но про реализацию Зари - согласен.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.04.2021 19:00
    -2
    Хорошо что Шахаб порол каждый момент. Хорошо что ударов не было ничера других. Хорошо что вы проходили сопли прожевали покак не вышел Алахьяр. Вышел и забил.
    Судья творил бред - факт. Но вы играете с командой у которой уровень далёк от идеала, которая проигрывает всем и вся. Так что дело не в офсайдах а в том что распустили сопли и бросили бороться, только спорить с судьёй и бить абыкуда...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 29.04.2021 19:06
    +1
    Евгений Семыкин, 29.04.2021 19:00
    Хорошо что Шахаб порол каждый момент. Хорошо что ударов не было ничера других. Хорошо что вы проходили сопли прожевали покак не вышел Алахьяр. Вышел и забил.
    Судья творил бред - факт. Но вы играете с командой у которой уровень далёк от идеала, которая проигрывает всем и вся. Так что дело не в офсайдах а в том что распустили сопли и бросили бороться, только спорить с судьёй и бить абыкуда...
    Ну да, пацаны вообще разнылись, подумаешь, какой-то гол не засчитали (-мораль), затем с 33 минуты играть против 12 в 10м (-мораль), чего тут сказать. Но про реализацию Зари - согласен.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 29.04.2021 19:21
    0
    Руслан Луценко, 29.04.2021 19:10
    Лунев лежит на вратаре и не мешает вратарю вообще))) Василь как бычара ломится, ломает ноги Каргбо, и ни в чем не виновный. Играть нужно было нормально до удаления, а то думали одной левой с людьми которые никто и звать никак обыграют Олимпик одной ногой. Локоточки блд.
    Каргбо мчится сломя голову !причем Василь?
    Ссылка
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