Артем ГРОМОВ: «Хорошо, Лунев хоть не за стадионом лежал»

31-летний украинский полузащитник «Зари» Артем Громов прокомментировал свой незасчитанный гол в ворота донецкого «Олимпика» (1:2) в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ.

«Судья сказал, что в эпизоде с незасчитанным голом Лунев лежал на газоне и мешал вратарю. Я говорю, что хорошо, что хоть не за стадионом лежал. Я бил по воротам, там никто не мешал вратарю. А засчитай этот гол — игра сложилась бы по-другому», — считает Громов.