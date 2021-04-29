Артем ГРОМОВ: «Хорошо, Лунев хоть не за стадионом лежал»

31-летний украинский полузащитник «Зари» Артем Громов прокомментировал свой незасчитанный гол в ворота донецкого «Олимпика» (1:2) в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ.
«Судья сказал, что в эпизоде с незасчитанным голом Лунев лежал на газоне и мешал вратарю. Я говорю, что хорошо, что хоть не за стадионом лежал. Я бил по воротам, там никто не мешал вратарю. А засчитай этот гол — игра сложилась бы по-другому», — считает Громов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Судья творил бред - факт. Но вы играете с командой у которой уровень далёк от идеала, которая проигрывает всем и вся. Так что дело не в офсайдах а в том что распустили сопли и бросили бороться, только спорить с судьёй и бить абыкуда...
Судья творил бред - факт. Но вы играете с командой у которой уровень далёк от идеала, которая проигрывает всем и вся. Так что дело не в офсайдах а в том что распустили сопли и бросили бороться, только спорить с судьёй и бить абыкуда...
Судья творил бред - факт. Но вы играете с командой у которой уровень далёк от идеала, которая проигрывает всем и вся. Так что дело не в офсайдах а в том что распустили сопли и бросили бороться, только спорить с судьёй и бить абыкуда...
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