УАФ пожизненно дисквалифицировала игрока за ужасный подкат

Украинская ассоциация футбола объявила о пожизненной дисквалификации игрока ФК «Скорук» Алексея Пинчука, который в контрольном матче нанес серьезную травму 18-летнему футболисту «Днепра-1» U-19 Александру Килыку.
Ранее Пинчука за грубейший подкат двумя ногами дисквалифицировала Ассоциация футбола Днепропетровской области, а теперь наказание расширили на все турниры УАФ и ее членов.
Информации о восстановлении Килыка пока нет.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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