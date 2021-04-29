УАФ пожизненно дисквалифицировала игрока за ужасный подкат

Украинская ассоциация футбола объявила о пожизненной дисквалификации игрока ФК «Скорук» Алексея Пинчука, который в контрольном матче нанес серьезную травму 18-летнему футболисту «Днепра-1» U-19 Александру Килыку.

Ранее Пинчука за грубейший подкат двумя ногами дисквалифицировала Ассоциация футбола Днепропетровской области, а теперь наказание расширили на все турниры УАФ и ее членов.

Информации о восстановлении Килыка пока нет.