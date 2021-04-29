УАФ пожизненно дисквалифицировала игрока за ужасный подкат

Алексей Пинчук получил наказание за подкат против Александра Килыка

  • 29.04.2021 18:11
  • 4588 просмотров
  • 11 комментариев
УАФ пожизненно дисквалифицировала игрока за ужасный подкат
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола объявила о пожизненной дисквалификации игрока ФК «Скорук» Алексея Пинчука, который в контрольном матче нанес серьезную травму 18-летнему футболисту «Днепра-1» U-19 Александру Килыку.

Ранее Пинчука за грубейший подкат двумя ногами дисквалифицировала Ассоциация футбола Днепропетровской области, а теперь наказание расширили на все турниры УАФ и ее членов.

Информации о восстановлении Килыка пока нет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 29.04.2021 19:16
    0
    Цілком погоджуюсь. Бидлу на полі не місце!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 29.04.2021 19:05
    0
    Видно, что это было умыщленное решение костолома, туда ему и дорога семки лускать теперь.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 29.04.2021 19:04
    +3
    вот где пистолеты надо доставать и как бешенную псину стрелять на месте, это не человек
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 29.04.2021 18:59
    +1
    dudigo78, 29.04.2021 18:41
    Ідіот, імбецил і повний придурок. Тут кримінальне провадження треба відкривати
    Украинская ассоциация футбола объявила о пожизненной дисквалификации игрока ФК «Скорук» Алексея Пинчука,
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.04.2021 18:41
    +13
    Ідіот, імбецил і повний придурок. Тут кримінальне провадження треба відкривати
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 29.04.2021 18:40
    +13
    Та правильное решение! Мясникам не место на поле. А пацану выздоровления!
    Ссылка
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 29.04.2021 18:20
    +21
    хоть одного справедливое решение в укр футболе. по хорошему его еще на бутылку года на 3 посадить надо.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 29.04.2021 18:20
    +15
    у нас вся вторая лига такая, кто играл тот знает. Люди за то что им между кинули или обыграли готовы тебе ноги оторвать в прямом смысле
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 29.04.2021 18:19
    +19
    zzg77, 29.04.2021 18:14
    Они что, охринели???
    а ты считаешь что сделать 17 летнего пацана инвалидом надо просто 3 матча пропустить?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 18:18
    +14
    Отличное, правильное решение. Теперь бы ещё посадить его в тюрьму на лет так 10 минимум
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.04.2021 18:14
    -30
    Они что, охринели???
    Ссылка
    Roman Kazinov
    online
      Roman Kazinov, 29.04.2021 18:20
    +21
    хоть одного справедливое решение в укр футболе. по хорошему его еще на бутылку года на 3 посадить надо.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 29.04.2021 18:19
    +19
    zzg77, 29.04.2021 18:14
    Они что, охринели???
    а ты считаешь что сделать 17 летнего пацана инвалидом надо просто 3 матча пропустить?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 29.04.2021 18:20
    +15
    у нас вся вторая лига такая, кто играл тот знает. Люди за то что им между кинули или обыграли готовы тебе ноги оторвать в прямом смысле
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 18:18
    +14
    Отличное, правильное решение. Теперь бы ещё посадить его в тюрьму на лет так 10 минимум
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.04.2021 18:41
    +13
    Ідіот, імбецил і повний придурок. Тут кримінальне провадження треба відкривати
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 29.04.2021 18:40
    +13
    Та правильное решение! Мясникам не место на поле. А пацану выздоровления!
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 29.04.2021 19:04
    +3
    вот где пистолеты надо доставать и как бешенную псину стрелять на месте, это не человек
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 29.04.2021 18:59
    +1
    dudigo78, 29.04.2021 18:41
    Ідіот, імбецил і повний придурок. Тут кримінальне провадження треба відкривати
    Украинская ассоциация футбола объявила о пожизненной дисквалификации игрока ФК «Скорук» Алексея Пинчука,
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 29.04.2021 19:16
    0
    Цілком погоджуюсь. Бидлу на полі не місце!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 29.04.2021 19:05
    0
    Видно, что это было умыщленное решение костолома, туда ему и дорога семки лускать теперь.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности