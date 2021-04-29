Артем КИЧАК: «Незасчитанный мяч Зари? Не могу ничего сказать»

Вратарь «Олимпика» считает, что разбирать спорные моменты — это задача экспертов

  • 29.04.2021 17:35
  • 807 просмотров
  • 4 комментария
Артем КИЧАК: «Незасчитанный мяч Зари? Не могу ничего сказать»
© ФК Олимпик Донецк. Артем Кичак

31-летний украинский голкипер донецкого «Олимпика» Артем Кичак поделился мнением о победе над луганской «Зарей» (2:1).

«Слава Богу, нам удалось добиться победы, которую мы так долго ждали. Хотелось дать бой «Заре», тем более, что мы проиграли им игру три дня назад… Матч был достаточно жестким, полным настоящей мужской борьбы. Обе команды хотели добиться результата.

Незасчитанный мяч «Зари»? Не могу ничего сказать. Я в том эпизоде действовал по мячу, был весь в игре, поэтому мне сложно судить. Нужно посмотреть повтор, но, в любом случае, это дело экспертов разбирать такие моменты.

Сегодня мы радуемся, но уже с завтрашнего дня начинаем готовиться к следующему поединку.

Что касается судейства, то, опять-таки, есть компетентные органы, которые должны дать свою оценку работе арбитров. Мы — футболисты, выходим на поле и бьемся за результат. Сегодня свое дело мы сделали», — считает Кичак.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 18:30
    0
    Гол чистый отменил Балакин
    Ссылка
    samird
      samird, 29.04.2021 18:28
    0
    Да что там обсуждать - чистый гол.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 18:09
    0
    Правильно. Арбитров пусть арбитры и обсуждают.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.04.2021 18:07
    +2
    Ушел в непонятку...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 29.04.2021 18:07
    +2
    Ушел в непонятку...
    Ссылка
    Davidson
    online
      Davidson, 29.04.2021 18:30
    0
    Гол чистый отменил Балакин
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 29.04.2021 18:28
    0
    Да что там обсуждать - чистый гол.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 18:09
    0
    Правильно. Арбитров пусть арбитры и обсуждают.
    Ссылка
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