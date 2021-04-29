В поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» дома сыграл вничью с «Вальядолидом» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетик» — «Вальядолид» — 2:2
Голы: Морсильо, 14, Гарсия, 76 — Орельяна, 70, Вайссман, 85
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Реал Вальядолид).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Атлетик).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Орельяна (Реал Вальядолид).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Хон Морсильо (Атлетик).
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Источник — Sport.ua
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