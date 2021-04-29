33-й тур
Атлетик
2 : 2
Реал Вальядолид
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бильбао без еврокубков. Атлетик и Вальядолид поделили очки

28 апреля прошел матч 33-го тура чемпионата Испании

  • 29.04.2021 00:45
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Бильбао без еврокубков. Атлетик и Вальядолид поделили очки
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании. «Атлетик» и «Вальядолид» поделили очки (2:2).

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (73), «Реал», «Барселона» (по 71), «Севилья» (70), «Реал Сосьедад», «Бетис» (по 50), «Вильярреал» (49).

Ла Лига. 33-й тур

«Атлетик»  «Вальядолид»  2:2 

Голы: Морсильо, 14 (1:0). Орельяна, 70 (1:1). Рауль Гарсия, 76 (2:1). Вайссман, 85 (2:2).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Лопес (Весга, 72), Дани Гарсия, Сансет (Рауль Гарсия, 62), Беренгер (Ибаи Гомес, 62), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 72), Морсильо (Уильямс, 62).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Янко, Эль-Ямик, Фернандес (Кико Оливас, 79), Алькарас (Меса, 62), Сан Эметерио (Эрвиас, 79), Орельяна (Гвардьола, 79), Оскар Плано, Вайссман, Маркос Андре (Мичел, 63).

Предупреждение: Сансет, 61.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

28 апреля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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