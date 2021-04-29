Максим ТЕЙШЕЙРА: «Очень странное судейство... Но чему удивляться?»

Полузащитник «Олимпика» Максим Тейшейра прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 10-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (2:1).

«Эмоции переполняют. Для нас это важная победа. Мы проиграли восемь матчей подряд, было крайне необходимо добиться, наконец, нужного результата. Психологически всем в команде было сложно.

Конечно, «Заре» после того, как мы получили численное преимущество, было тяжело. Соперник стал оставлять много свободных зон. Нам же оставалось лишь сохранить страсть к победе и воспользоваться этим.

Рад, что удалось забить гол. Очень важно было удвоить преимущество, чтобы закрыть поединок. Я много работаю на тренировках над ударами с обеих ног, чтобы реализовывать такие моменты.

В очередной раз очень странное судейство поединка… Но чему здесь удивляться! В предыдущих 3-4 матчах от этого страдала наша команда. Сегодня сетовать на арбитраж может «Заря». Конечно, мы не жалуемся, но то, что решения арбитра были непонятными — факт.

В любом случае, мы провели хороший поединок и заслужили победу. Будем фокусироваться на своей работе и двигаться дальше», — сказал Тейшейра.