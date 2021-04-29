Максим ТЕЙШЕЙРА: «Очень странное судейство... Но чему удивляться?»

Игрок донецкого «Олимпика» подвел итоги победы над луганской «Зарей» (2:1)

  • 29.04.2021 16:14
  • 1599 просмотров
  • 2 комментария
Максим ТЕЙШЕЙРА: «Очень странное судейство... Но чему удивляться?»
© ФК Олимпик Донецк

Полузащитник «Олимпика» Максим Тейшейра прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 10-го тура УПЛ с луганской «Зарей» (2:1).

«Эмоции переполняют. Для нас это важная победа. Мы проиграли восемь матчей подряд, было крайне необходимо добиться, наконец, нужного результата. Психологически всем в команде было сложно.

Конечно, «Заре» после того, как мы получили численное преимущество, было тяжело. Соперник стал оставлять много свободных зон. Нам же оставалось лишь сохранить страсть к победе и воспользоваться этим.

Рад, что удалось забить гол. Очень важно было удвоить преимущество, чтобы закрыть поединок. Я много работаю на тренировках над ударами с обеих ног, чтобы реализовывать такие моменты.

В очередной раз очень странное судейство поединка… Но чему здесь удивляться! В предыдущих 3-4 матчах от этого страдала наша команда. Сегодня сетовать на арбитраж может «Заря». Конечно, мы не жалуемся, но то, что решения арбитра были непонятными — факт.

В любом случае, мы провели хороший поединок и заслужили победу. Будем фокусироваться на своей работе и двигаться дальше», — сказал Тейшейра.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 29.04.2021 17:36
    +1
    а Гельзину в этом матче судейство понравилось...
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 29.04.2021 16:44
    +8
    Даже игроки Олимпика признают предвзятое судейство, а пенсионер Лучи по скайпу из Италии, на ахметовском канале, нам скажет, что все было правильно...
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 29.04.2021 16:44
    +8
    Даже игроки Олимпика признают предвзятое судейство, а пенсионер Лучи по скайпу из Италии, на ахметовском канале, нам скажет, что все было правильно...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 29.04.2021 17:36
    +1
    а Гельзину в этом матче судейство понравилось...
    Ссылка
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