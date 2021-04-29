Экс-скаут ПСЖ: «Мы внимательно следили за Ярмоленко. Он нам подходил»

Украинский вингер мог перейти в парижский клуб

  • 29.04.2021 15:54
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Экс-скаут ПСЖ: «Мы внимательно следили за Ярмоленко. Он нам подходил»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший скаут ПСЖ Луис Феррер, проработавший в команде 11 лет, рассказал об интересе парижского клуба к украинскому вингеру Андрею Ярмоленко.

«Мы внимательно следили за Ярмоленко. Потому что по профилю он подходил ПСЖ. И он —талантливый и сильный футболист.

Моей задачей было донести информацию до спортивного директора. Всегда нужно иметь опции, а кто завтра может быть нам нужен. Мы следили за ним, и он действительно обладал теми качествами, которые нам были нужны», — рассказал Феррер.

Контракт Ярмоленко принадлежал киевскому «Динамо» с 2006 по 2017 годы, после чего футболист перешел в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов. Летом 2018 года контракт Ярмоленко выкупил лондонский «Вест Хэм» за €20 миллионов.

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Источник — Бомбардир

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